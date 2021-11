Odbor za pravosodje poročilo o delu sodišč v letu 2020 ocenil kot dober pregled stanja in dela v sodstvu

Ljubljana, 10. novembra - Odbor DZ za pravosodje se je danes seznanil s poročilom o učinkovitosti in uspešnosti sodišč za leto 2020 in poročilom sodnega sveta za leto 2020 ter ga ocenil kot dober pregled stanja in dela v sodstvu. Kot ugotavlja poročilo, so sodišča hitro prilagajala delo v času covida-19, kljub temu pa beležijo upad rešenih zadev na skoraj vseh področjih.