Komisija za medicinsko etiko poziv Iniciative slovenskih zdravnikov k ustavitvi cepljenja otrok proti covidu-19 ocenjuje kot neetičen

Ljubljana, 24. novembra - Komisija za medicinsko etiko nedavni poziv Iniciative slovenskih zdravnikov k ustavitvi cepljenja otrok in mladostnikov proti covidu-19 ocenjuje kot neetičen in poziva obe poklicni organizaciji slovenskih zdravnikov, da se opredelita do strokovno oporečnega javnega ravnanja svojih članov in ukrepata v okvirih njihovih pristojnosti.