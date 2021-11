Černač v Pomurju o črpanju evropskih sredstev

Lendava, 23. novembra - Minister za razvoj in evropsko kohezijsko politiko Zvone Černač se je v okviru vladnega obiska v Pomurju sestal z županoma občin Moravske Toplice Alojzom Glavačem in Turnišče Borutom Horvatom, ki sta mu predstavila nekatere občinske projekte, govorili pa so tudi o možnosti njihovega sofinanciranja z evropskimi sredstvi. Obiskal je tudi Lendavo.