Vizjak v Pomurju o čistilni napravi, vodovodu in zadrževalniku

Radenci, 23. novembra - Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak se je danes sestal z županoma občin Radenci in Turnišče in med drugim govoril o gradnji čistilne naprave in vodovodnega sistema v regiji. Kasneje se bo srečal z županoma Apač in Beltincev ter z ministrom za infrastrukturo Jernejem Vrtovcem podpisal sporazum o izgradnji zadrževalnika Sebeborci.