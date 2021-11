Minister Počivalšek obiskal pomurska podjetja

Puconci, 23. novembra - Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek je ob današnjem vladnem obisku Pomurja obiskal podjetja Codex iz Murske Sobote ter Roto in Murexin iz Puconcev. V izjavi za javnost po pogovorih je izpostavil, da je pomembno zagotavljati skladen in enakomeren razvoj vseh regij.