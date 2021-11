Mediji: Županja Semiča poziv svetnikov razume kot osebno žaljiv

Semič, 22. novembra - Županja Semiča Polona Kambič se je odzvala na poziv občinskih svetnikov, ki so zahtevali opravičilo in preklic njenih izjav, da naj OŠ Semič opusti vse ukrepe zaradi covida-19. Zapisala je, da poziv razume kot osebno žaljiv in dodala, da bi se morala opravičiti država, v njenem imenu pa vlada, sta poročala TV Slovenija in POP TV.