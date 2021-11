Ameriška FDA odobrila poživitveni odmerek za starejše od 18 let

Washington, 19. novembra - Ameriška Uprava za hrano in zdravila (FDA) je odobrila izredno uporabo poživitvenega odmerka cepiv proti covidu-19 podjetij Pfizer in Moderna za vse, ki so starejšo od 18 let. To bo predvidoma še danes storil tudi ameriški Center za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC).