V naravnem rezervatu Ormoške lagune zasajujejo mejice

Ormož, 20. novembra - V naravnem rezervatu Ormoške lagune so ta mesec v sklopu projekta zaDravo začeli z zasaditvijo mejic. Te so bile nekoč nepogrešljivi del kmetijske krajine Dravskega in Ptujskega polja, saj nudijo življenjski prostor številnim rastlinam in živalim ter tako povečujejo biotsko pestrost.