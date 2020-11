S projektom zaDravo do ohranjanja živalskih vrst in habitata

Maribor, 7. novembra - Mariborska razvojna agencija skupaj s partnerji, med katerimi so tudi občine Starše, Duplek in Središče ob Dravi, začela 6,2 milijona evrov vreden projekt zaDravo, ki je namenjen izboljšanju neugodnega stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov rečnega in obrečnega pasu v reki Dravi. Projekt bo tekel do konca marca 2023.