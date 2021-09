Do izboljšanja stanja travišč v Šturmovcih tudi z ročno košnjo

Maribor, 25. septembra - V okviru projekta zaDravo poskušajo izboljšati stanje travišč na območju Krajinskega parka Šturmovci, ki je življenjski prostor številnih rastlinskih in živalskih vrst, od katerih so mnoge na seznamu redkih in ogroženih vrst. Pri tem dajejo veliko pozornost ročni košnji.