Na posvetu pozdravili predlog zakona o znanstvenoraziskovalni dejavnosti

Ljubljana, 21. septembra - Sodelujoči na današnjem posvetu o predlogu zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti so izrazili upanje, da bo DZ sprejel predlog brez večjih sprememb. Končno namreč vzpostavlja pogoje, v katerih se bo ta dejavnost lahko ustrezno razvijala, so menili na posvetu v DS.