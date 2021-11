Mariborčane očaral oglas za ocvrti krompirček, posnet v njihovem mestu

Maribor, 20. novembra - Mariborčani in Mariborčanke so si te dni z navdušenjem ogledovali na spletu reklamni spot za verigo prodajaln hitre prehrane Mc Donald's, ki jo je to za nemško govoreči trg posnelo v središču Maribora. V ta namen so mariborski Glavni trg konec oktobra za nekaj dni predčasno božično okrasili in s tem začudili marsikaterega mimoidočega.