Iz mariborskega proračunskega sklada na pomoč mladostnikom

Maribor, 16. novembra - V proračunskem skladu Mestne občine Maribor za pomoč in razvoj, ki so ga vzpostavili lani, se je doslej zbralo nekaj več kot 45.000 evrov. Z denarjem bodo podprli mentorski program Zveze prijateljev mladine (ZPM) za mladostnike, saj ugotavljajo, da so ti zaradi epidemije covida-19 v velikih stiskah.