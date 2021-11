"Šamanu QAnon" zaradi napada na Kapitol 41 mesecev zapora

Washington, 17. novembra - Moški v šamanski opravi z rogovi, ki je sodeloval v januarskem krvavem napadu na ameriški Kapitol in čigar fotografije so nato zaokrožile v svetovnih medijih, je bil danes obsojen na 41 mesecev zapora. Gre za Jacoba Anthonyja Chansleyja, vnetega privrženca nekdanjega predsednika ZDA Donalda Trumpa in enega vidnejših privržencev teorije zarot QAnon.