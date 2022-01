Leto dni po napadu na kongres Američani še vedno razdeljeni glede predsedniških volitev 2020

piše dopisnik STA iz New Yorka, Robi Poredoš

Washington, 5. januarja - Američani bodo v četrtek obeležili prvo obletnico napada na zvezni kongres, ki so ga izvedli privrženci bivšega predsednika ZDA Donalda Trumpa, ker jih je prepričal, da je volitve proti Josephu Bidnu izgubil zaradi prevare. Leto dni kasneje so sicer Američani glede tega vprašanja še vedno podobno razdeljeni, kot so bili.