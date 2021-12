Ob prelomu leta: ZDA prvo leto pod Bidnom še v senci posledic Trumpove vladavine

piše dopisnik STA iz New Yorka, Robi Poredoš

New York, 20. decembra - Američani so v letu 2021 dobili novega predsednika, demokrata Joa Bidna, ki je na volitvah premagal republikanca Donalda Trumpa. Ta sicer poraza še vedno ne priznava in je s svojimi neutemeljenimi govoricami o volilnih prevarah privržence 6. januarja pripravil do napada na zvezni kongres, da bi preprečili formalno potrditev Bidnove zmage.