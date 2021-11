V SD pozivajo Kustečevo, da se vsaj učenci v prvi triadi samotestirajo doma

Ljubljana, 17. novembra - Predstavniki SD so na današnji novinarski konferenci po posvetu o aktualnem stanju v šolstvu znova pozvali ministrico za izobraževanje, znanost in šport Simono Kustec, da še enkrat premisli o obveznem samotestiranju na novi koronavirus doma vsaj za učence prve triade oziroma do 5. razreda. Prav tako so pristojne pozvali k posluhu za šolsko stroko.