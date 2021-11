Vlada in sindikati javnega sektorja znova na pogajanjih

Ljubljana, 17. novembra - Predstavniki vlade in sindikatov javnega sektorja so se popoldne sestali na pogajanjih. V sindikatih med drugih pričakujejo pojasnila, tako glede pogovorov, ki so oz. še potekajo s posameznimi resorji, kot glede informacij o načrtovanem dvigu funkcionarskih plač. Na dnevnem redu je tudi predlog drugačne ureditve dodatka za delo v rizičnih razmerah.