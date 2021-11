Inšpektorji največ nepravilnosti pri spoštovanju pogoja PCT ugotovili v gostinstvu in trgovinah

Ljubljana, 17. novembra - Inšpektorji so v zadnjem obdobju povečali število nadzorov in največ nepravilnosti pri spoštovanju pogoja preboleli, cepljeni ali testirani (PCT) zaznali v gostinstvu in trgovinah, pri čemer je najpogostejša kršitev nedosledno preverjanje pogoja PCT. Inšpektorji ponovno pozivajo k odgovornemu ravnanju tako potrošnikov kot ponudnikov storitev.