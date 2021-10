Mariborski mestni svetniki tokrat potrdili dokapitalizacijo Mestnih nepremičnin

Maribor, 27. oktobra - Potem ko so na prejšnji seji zahtevali več pojasnil na to temo, so mariborski mestni svetniki na današnji izredni seji vendarle podprli predlagano dokapitalizacijo družbe Mestne nepremičnine. Ta denar bo šel za nakup več zemljišč, katerih prihodnja namembnost po zagotovilih župana Saše Arsenoviča še ni določena.