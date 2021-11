Izrael odobril cepivo Pfizer/BioNTech za otroke, starejše od pet let

Jeruzalem, 15. novembra - Izraelsko ministrstvo za zdravje je v nedeljo odobrilo cepivo proti covidu-19 ameriškega in nemškega proizvajalca Pfizer/BioNTech za otroke, stare od pet do 11 let. Pred tem je cepljenje z omenjenim cepivom skoraj soglasno odobril ustrezen posvetovalni organ, poroča nemška tiskovna agencija dpa.