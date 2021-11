Ministri za kmetijstvo EU poudarili pomen gozdov v boju proti podnebnim spremembam

Bruselj, 15. novembra - Ministri za kmetijstvo EU so danes v Bruslju sprejeli sklepe o novi strategiji EU za gozdove do leta 2030, v katerih so poudarili pomen gozdov v boju proti podnebnim spremembam in izgubi biotske raznovrstnosti. Države članice skrbijo tudi razmere na kmetijskih trgih, zlasti v sektorju prašičereje. Pri tem računajo tudi na pomoč Evropske komisije.