Ministri za kmetijstvo EU dosegli dogovor o ribolovnih možnostih v Baltiku

Luxembourg, 12. oktobra - Ministri za kmetijstvo EU so danes v Luxembourgu po težkih pogajanjih dosegli politični dogovor o ribolovnih možnostih v Baltiku za prihodnje leto, ki predvideva zmanjšanje ulova za nekatere staleže rib. V razpravi o svežnju Pripravljeni na 55 pa so opozorili na tveganja za konkurenčnost evropskega kmetijstva in morebiten vpliv na cene hrane.