ZN: V Libiji strojeni vojni zločini in zločini proti človečnosti

Ženeva, 4. oktobra - V Libiji se od leta 2016 izvajajo vojni zločini in zločini proti človečnosti, je danes razkrila nova preiskava Združenih narodov. Preiskava je identificirala posameznike in skupine, tako libijske kot tuje, ki bi lahko bili odgovorni za kršitve, zlorabe in zločine. Seznam bo ostal zaupen, dokler ga ne bodo pregledale pristojne oblasti.