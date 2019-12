Dravske elektrarne Maribor predstavile načrte za tri potencialne vetrne elektrarne

Maribor, 10. decembra - Dravske elektrarne Maribor (DEM) načrtujejo postavitev treh vetrnih elektrarn. To so elektrarne Ojstrica, kjer so postopki najdlje, Paški Kozjak in Rogatec. Skupna naložba je ocenjena na 65 milijonov evrov. V DEM zagotavljajo, da je javnost v postopke vseskozi vključena, prvi mož DEM Andrej Tumpej pa pri tem stavi na strokovno moč argumentov.