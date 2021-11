Po prošnji za pomoč v covidne bolnišnice po državi prihajajo kadrovske okrepitve (tema)

pripravili Domen Anderle in dopisniki

Jesenice/Golnik/Novo mesto/Ptuj/Izola, 12. novembra - Zaradi naraščajočega števila covidnih bolnikov so bolnišnice vse bolj obremenjene. Najbolj jim primanjkuje kadra, zato prosijo za pomoč. Ponekod so se že odzvali dijaki in študenti zdravstvenih smeri, del svojega kadra so pripravljeni odstopiti tudi nekateri zdravstveni domovi, ki ob tem opozarjajo tudi na lastno obremenjenost.

Minister za zdravje Janez Poklukar je v četrtek povedal, da se za pomoč v covidnih bolnišnicah dogovarjajo tudi s civilno zaščito, Rdečim križem in vojsko. Dejal je, da skušajo aktivirati tudi zdravstvene delavce, ki so prijavljeni na zavodu za zaposlovanje. Zahvalil se je srednjim šolam, ki prilagajajo svoje kurikulume in spreminjajo način praktičnega izobraževanja. "Močno aktivni so tudi študentje, ki se vključujejo v redno delo covidnih bolnišnic," je dejal Poklukar.

V SB Jesenice na pomoč prihaja večje število dijakov in študentov

V Splošni bolnišnici (SB) Jesenice so za STA pojasnili, da imajo trenutno vzpostavljena dva covidna oddelka s skupno 30 navadnimi posteljami in pet intenzivnih postelj. Na covidna oddelka so premestili zaposlene iz skoraj vseh služb bolnišnice. Dodatne potrebe po kadru bodo po njihovih navedbah odvisne od dodatnih potreb po covidnih bolniških posteljah.

Na pomoč jim je že priskočilo 18 študentov Fakultete za zdravstvo Angele Boškin, pet dijakov iz Srenje šole Jesenice in dve izredni dijakinji drugih nezdravstvenih smeri. Iz Srednje šole Jesenice jim bodo na pomoč in usposabljanje dodatno poslali še deset dijakov 3. letnika, pomagali pa bodo tudi dijaki 4. letnika zdravstvene smeri. Na kliničnem usposabljanju že imajo nekaj dijakov in študentov, za katere pravijo, da so jim v veliko pomoč.

Sami so primarni nivo že zaprosili za kadrovsko pomoč. Psihiatrična bolnišnica Begunje bo v ponedeljek k njim premestila pet zaposlenih, v pogovorih so tudi z Osnovnim zdravstvom Gorenjske.

Klinika Golnik vpoklicala okoliške koncesionarje in zdravstvene domove

Direktor klinike Golnik Aleš Rozman je v četrtek pojasnil, da je večina covidnih postelj na kliniki že zasedenih. "Trenutno smo zadeve še nekako obvladali, kader je ves na deloviščih, dopustov praktično nimamo. Vpoklicali smo tudi nekaj koncesionarjev iz okolice in dobili nekaj kadrov iz zdravstvenih domov, od koder sedaj napotujejo dodatne okrepitve. Tako situacijo nekako obvladujemo, s strahom in tesnobo pa pričakujemo naslednji teden ali dva, ko se pričakuje vrh okužb," je dejal Rozman.

Pričakuje tudi pomoč iz primarnega zdravstva, saj so se nekateri zdravstveni domovi že odzvali, odzvala se je tudi Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj. Tako na Golniku v naslednjih dneh pričakujejo še od pet do 10 novih medicinskih sester.

Na pomoč so prišli študentje in dijaki, ki lahko opravljajo enostavnejša dela, in ne morejo nadomestiti usposobljenih in veščih medicinskih sester in zdravnikov. "Jih pa seveda z veseljem uporabimo za lažja dela, tudi za pomoč pri komunikaciji s svojci, na kontrolnih točkah, za jemanje brisov in podobne stvari," je navedel Rozman.

Novomeški bolnišnici na pomoč priskočili dijaki in študenti

V bolnišnici Novo mesto so za STA pojasnili, da je z naraščanjem števila covidnih bolnikov redni program zmanjšan za približno 55 odstotkov. Kadre sproti premeščajo na covidne oddelke, trenutno pa situacijo obvladujejo. "Stiska bo seveda večja z naraščanjem števila bolnikov, upamo samo, da ne bo prihajalo do prevelikega obolevanja med zaposlenimi," opozarjajo.

Na pomoč jim je priskočilo 25 študentov, dijakov in pripravnikov zdravstvenih šol in fakultete, ki so jim za to hvaležni. Za pomoč so zaprosili tudi regijske zdravstvene domove in koncesionarje. Za zdaj so se odzvali v ZD Novo mesto. Njihove pomoči v novomeški bolnišnici ta hip še ne potrebujejo, glede nadaljnjih potreb pa se bodo začeli usklajevati prihodnji teden. Na vprašanje, če bo premeščanje kadra s primarnega nivoja obvezno, pa so odgovorili, da "trenutno še ne, če pa bodo številke drastično naraščale, potem da".

Ptujska bolnišnica ob pomoči dijakov in študentov v dogovorih z zdravstvenimi domovi

V SB Ptuj so na covidni oddelek premestili kader iz oddelka podaljšanega bolnišničnega zdravljenja, kirurgije in ginekologije.

Naslednji teden jim bodo na pomoč priskočili trije tehniki zdravstvene nege iz Psihiatrije Ormož. "Potrebe so odvisne tako od zasedenosti postelj, v veliki meri pa predvsem od zdravja naših zaposlenih. Zelo malo imamo med zaposlenimi okuženih, več pa je karanten," so pojasnili v ptujski bolnišnici.

Na pobudo ministra za zdravje se je za delo prek študentskega servisa prijavila dijakinja 4. letnika Srednje zdravstvene šole Maribor. Pomaga pa jim tudi osem študentov različnih letnikov visoke zdravstvene šole.

Za pomoč so zaprosili tudi zdravstvene domove v Ormožu, Ptuju in Slovenski Bistrici. "Z ZD Ptuj smo dogovorjeni za dve diplomirani medicinski sestri, kdaj bosta nastopili delo pa je odvisno od naših potreb," so pojasnili. Pomoč primarnega nivoja bo nujno potrebna, če se bo stanje poslabšalo in če bo obremenitev trajala več kot mesec dni.

V izolski bolnišnici bi za oskrbo covidnih bolnikov danes potrebovali še osem zaposlenih

V izolski bolnišnici so za STA pojasnili, da so na covidne oddelke doslej premestili 30 zaposlenih z vseh oddelkov. Na današnji dan bi za oskrbo covidnih bolnikov dodatno potrebovali še osem zaposlenih.

Pri oskrbi covidnih bolnikov jim pomaga tudi pet študentov zdravstvenih strok, za pomoč pa so zaprosili tudi primarni nivo. Iz zdravstvenih domov bodo tako k njim premestili štiri zaposlene, iz Ortopedske bolnišnice Valdoltra pa pet zaposlenih. Po navedbah izolske bolnišnice je premeščanje kadra s primarnega nivoja v bolnišnice obvezno, zdravstveni domovi pa morajo bolnišnicam tedensko pošiljati sezname svojih zaposlenih.

Odgovore preostalih covidnih bolnišnic STA še čaka. Nekatere so sporočile, da bodo zaradi velike obremenjenosti odgovore posredovale v naslednjem tednu.