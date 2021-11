WHO poziva k pomoči migrantom na meji EU z Belorusijo

Koebenhavn, 12. novembra - Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je sporočila, da je izredno zaskrbljena zaradi zdravstvenega stanja tisoče migrantov, ki so ujeti na zunanji meji EU v Belorusiji. Direktor WHO za Evropo Hans Kluge je pozval vse države, naj vzdolž beloruske meje zagotovijo pravice beguncev in migrantov, med katerimi številni potrebujejo zdravniško pomoč.