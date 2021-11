Škofovska konferenca in Slovenska karitas pozivata k odgovornemu ravnanju v času epidemije

Ljubljana, 12. novembra - Slovenska škofovska konferenca in Slovenska karitas vse duhovnike, vernike in dobrotnike pozivata k odgovornemu ravnanju v času epidemije, je zapisano na spletnih straneh Katoliške cerkve. Ob tem organizaciji pozivata, naj nas prihodnji meseci ne delijo na cepljene in necepljene, ampak povežejo v odgovornem ravnanju drug do drugega.