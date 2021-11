Turčija državljanom Sirije, Iraka in Jemna prepovedala lete v Belorusijo

Ankara/Minsk, 12. novembra - Turčija državljanom Sirije, Iraka in Jemna do nadaljnjega s svojega ozemlja ne bo več dovolila letalskih poletov v Belorusijo, so danes sporočile oblasti v Ankari. Beloruska državna letalska družba Belavia je medtem sporočila, da je na zaprosilo oblasti v Ankari državljanom teh treh držav prepovedala lete iz Turčije v Belorusijo.