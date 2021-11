Orehovec: Učenci in dijaki, ki se ne bodo želeli samotestirati ali nositi mask, se bodo izobraževali na daljavo

Ljubljana, 11. novembra - Državni sekretar na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Damir Orehovec je na novinarski konferenci po seji vlade dejal, da se bodo učenci in dijaki, ki ne bodo upoštevali ukrepov samotestiranja v šolah in uporabe ustreznih mask, izobraževali na daljavo. Učenci in dijaki s posebnimi potrebami pa se bodo lahko samotestirali tudi doma.