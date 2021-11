Ema dala zeleno luč še dvema zdraviloma proti covidu-19

Amsterdam, 11. novembra - Evropska agencija za zdravila (Ema) je dala zeleno luč še dvema novima zdraviloma proti covidu-19. Odobritev so dali terapiji s protitelesi ronapreve švicarskega farmacevtskega giganta Roche in zdravilo regkirona južnokorejskega proizvajalca Celltrion, so danes sporočili iz Eme.