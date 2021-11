V koaliciji za drugo obravnavo zakona o dolgotrajni oskrbi na izredni seji DZ

Ljubljana, 9. novembra - V SDS, NSi in SMC so danes vložili zahtevo za sklic izredne seje DZ, na katero bi med drugim uvrstili drugo obravnavo predloga zakona o dolgotrajni oskrbi. Evropska komisija je možnost za črpanje sredstev v skladu z načrtom za okrevanje in odpornost namreč vezala na izvedbo sistemske reforme na tem področju, so spomnili.