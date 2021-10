Zakonodajni predlog za sistemsko ureditev področja dolgotrajne oskrbe primeren za nadaljnjo obravnavo

Ljubljana, 26. oktobra - Poslanci so na današnji seji DZ s 45 glasovi za in nobenim proti ocenili, da je predlog zakona o dolgotrajni oskrbi primeren za nadaljnjo obravnavo. V več poslanskih skupinah so ob prvem branju že napovedali, da bodo zakonodajni predlog skušali dopolniti oz. spremeniti z dopolnili. Največ kritik je sicer letelo na pomanjkanje vira financiranja.