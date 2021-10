Ob javni predstaviti predloga zakona o dolgotrajni oskrbi v ospredju pomen sistematične ureditve področja

Ljubljana, 18. oktobra - Ob današnji javni predstavitvi zakona o dolgotrajni oskrbi, ki sta jo organizirala zdravstveno ministrstvo in Zdravniška zbornica Slovenije, so udeleženci poudarili pomen sistematične ureditve področja. Namen zakona je zagotavljanje dostopne, kakovostne, varne in finančno vzdržne dolgotrajne oskrbe, so izpostavili sodelujoči na javni predstavitvi.