DNS in sindikat novinarjev s previdnostjo spremljata podpis pogodbe med STA in Ukomom

Ljubljana, 8. novembra - V sindikatu novinarjev ob podpisu pogodbe med vodstvom STA in Ukoma pričakujejo, da bo finančnega izčrpavanja agencije konec in da bosta vlada in STA sklenila ustrezen dogovor o financiranju tudi vnaprej. V DNS pa poudarjajo, da je podlaga za podpis pogodbe lahko le zakon, in ne uredba, dogovor pa spremljajo z zadržanostjo in previdnostjo.