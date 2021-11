Zaposleni na STA pozdravljajo sklenitev pogodbe o javni službi za preostala dva meseca leta

Ljubljana, 8. novembra - Zaposleni na Slovenski tiskovno agenciji (STA) pozdravljajo današnjo sklenitev pogodbe o opravljanju javne službe za preostala dva meseca leta in dogovor o načinu poravnave zapadlih obveznosti države do STA. Agencija bo tako prejela sredstva, ki ji pripadajo po dveh zakonih, so pojasnili.