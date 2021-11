Današnji sestanek Kadunca in Urbanije namenjen predvsem seznanitvi z razmerami in izmenjavi mnenj

Ljubljana, 2. novembra - V. d. direktorja STA Igor Kadunc se je danes sestal z direktorjem Ukoma Urošem Urbanijo. Sestanek je bil namenjen seznanitvi s stanjem na področju urejanja osnov za nemoteno delovanja STA do konca leta in za prihodnje leto, so po sestanku sporočili s STA. Urbanija je na današnjem srečanju Kaduncu predal osnutek pogodbe med STA in Ukomom.