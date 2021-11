Tudi na sodiščih od torka pogoj PCT za starejše od 12 let

Ljubljana, 8. novembra - Od torka bodo morali vsi obiskovalci sodišč, starejši od 12 let, izpolnjevati pogoj PCT. Osebe, ki pogoja ne bodo izpolnjevale, ne bodo mogle vstopiti v prostore sodišča. Na sodiščih je še vedno obvezna uporaba zaščitne maske. Odredba predsednika vrhovnega sodišča velja do 31. decembra 2021, so sporočili z vrhovnega sodišča.