V Etiopiji ob zaostrovanju spopadov razglasili izredne razmere

Adis Abeba, 2. novembra - Etiopske oblasti so danes razglasile izredne razmere in odredile, da se morajo prebivalci glavnega mesta Adis Abeba pripraviti na oborožene spopade, medtem ko se zaostruje konflikt med vladnimi silami in uporniki iz regije Tigray na severu države. Spopadi sicer trajajo že skoraj eno leto, poroča francoska tiskovna agencija AFP.