V Cukrarni premiera Luštkove predstave iz projekta Share I Have a Dream

Ljubljana, 5. novembra - V parterju Cukrarne bo drevi ob 19.30 premierno izvedena predstava I Have a Dream avtorja Gregorja Luštka. Gre za prvo produkcijo, nastalo v sklopu projekta Share, ki ga zavod Exodos izvaja s partnerji. Koreograf, plesalec in pedagog Luštek je predstavo, ki se osredinja na željo po sobivanju, soustvaril z umetniki iz afriških in evropskih držav.