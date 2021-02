Slovenski umetniki v Burkini Faso

Ouagadougou, 1. februarja - Slovenski umetniki v teh dneh v sklopu mednarodnega projekta kreativne moči umetnosti Share gostujejo v Burkini Faso. S plesno-glasbenim solo performansom Zlitje s samim seboj pa Žigan Krajnčan sodeluje tudi na mednarodnem plesnem festivalu In and Out, so sporočili iz Zavoda Exodos Ljubljana.