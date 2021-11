Bratuškova po objavi celotnega posnetka pogovora med Vizjakom in Petanom za predčasne volitve

Ljubljana, 4. novembra - Predsednica SAB Alenka Bratušek je po objavi celotnega posnetka pogovora med ministrom Andrejem Vizjakom in podjetnikom Bojanom Petanom ocenila, da "gre za gospodarski kriminal, ki ga izvaja SDS". "Edina prava stvar v tem trenutku so predčasne volitve, na katerih bi ljudje povedali, da jim je takšnega način dela in delovanja dovolj," je dejala.