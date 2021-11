V NSi se bodo do obravnave interpelacije odločili, ali Vizjak še uživa njihovo zaupanje

Ljubljana, 4. novembra - V NSi izjave ministra za okolje ministra Andreja Vizjaka glede pritiskov na sodnike ocenjujejo kot neprimerne in nesprejemljive. "Odločitev o tem, ali minister Vizjak še uživa naše zaupanje, pa bomo sprejeli do obravnave interpelacije o njegovem delu," so za STA pojasnili v NSi.