Počivalšek glede Vizjaka napoveduje pogovore znotraj stranke in koalicije

Ljubljana, 4. novembra - Gospodarski minister in predsednik koalicijske SMC Zdravko Počivalšek je danes za STA sporočil, da se bodo glede objavljenega celotnega posnetka ministra Andreja Vizjaka s podjetnikom Bojanom Petanom najprej pogovorili znotraj stranke in koalicije. "Do takrat pa zadeve ne komentiram," je zapisal.