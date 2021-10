Visokošolski sindikat opozarja na uzakonitev "dvojnih plač" v predlogu zakona o znanstvenoraziskovalni dejavnosti

Ljubljana, 27. oktobra - Visokošolski sindikat Slovenije opozarja, da je predlog zakona o znanstvenoraziskovalni dejavnosti, ki je v državnozborski obravnavi, poln vsebinskih nedorečenosti in pravnih nejasnosti, še posebej se jim zdi problematičen institut "dvojnih plač". Medtem ko Sviz to rešitev v predlogu podpira in ne vidi razlogov za spremembe.