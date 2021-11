Meritve v prid protivetrnim ograjam na vipavski hitri cesti

Ajdovščina/Vipava, 3. novembra - Meritve učinkovitosti protivetrnih ograj na vipavski hitri cesti so pokazale, da te učinkovito ščitijo promet pred burjo, zato jih bodo postavili na treh odsekih. Dela naj bi izvedli v letih 2022 ali 2023, javno naročilo pa naj bi Dars predvidoma objavil do konca letošnjega leta. Dela so ocenjena na 25 milijonov evrov (brez DDV).