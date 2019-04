Primorske novice o ukrepih proti burji na cesti (3. 4.)

Koper, 2. aprila - Alenka Tratnik v komentarju V Vipavsko dolino z burjo v laseh piše o gospodarski škodi in milijonskih izgubah, ki jih prevoznikom in drugim podjetjem povzroča burja. Ti so se leta 2006 odločili, da bodo ukrepali, zato so z ajdovsko in vipavsko občino sklenili dogovor o reševanju "problematike burje".