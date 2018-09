Zaključek obnove hitre ceste po Vipavski dolini leta 2020

Ljubljana/Nova Gorica, 2. septembra - Na hitri cesti po Vipavski dolini je Dars doslej obnovil skupno 24,9 kilometra smernih vozišč. Naložba je bila vredna nekaj manj kot 25 milijonov evrov, so za STA povedali na Darsu. Pred začetkom letošnjega poletja je steklo projektiranje obnove še preostalih 6,1 kilometra hitre ceste med Selom in Vogrskim ter 4,5 kilometra med Vogrskim in Bazaro.