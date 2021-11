Na Brdu posvet o slovenski energetiki

Brdo pri Kranju, 3. novembra - Na Brdu pri Kranju bo danes delovni posvet o slovenski energetiki danes, leta 2033 in naprej. Z njim želijo dodatno osvetliti stanje in projekcije z različnih vidikov ter soočiti poglede vabljenih na izzive slovenske energetike, so sporočili iz kabineta predsednika vlade Janeza Janše.