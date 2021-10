Pri naslavljanju energetske revščine nujno medresorsko sodelovanje

Ljubljana, 25. oktobra - Revščina, tudi energetska, se v Sloveniji povečuje, država pa bi morala pravočasno dovolj aktivno zaznati, kje so problemi in hkrati tja usmeriti pomoč. Nujno je medresorsko sodelovanje, so ugotavljali udeleženci današnjega posveta z naslovom Bodo višje cene energentov povečale (energetsko) revščino?